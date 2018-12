Nieuwe overname voor Omnis

Trajectum was een onderneming van Hans Minses, die in januari van dit jaar overleed; zijn nabestaanden hebben de klantenportefeuille nu verkocht aan Omnis, gevestigd in Lelystad. Het is de vierde overname in vijf jaar voor Omnis, dat tien medewerkers telt. Zo werd in 2013 de assurantieportefeuille van plaatsgenoot JA-Groep overgenomen. In 2014 startte het bedrijf een samenwerking met Fpoint, het bedrijf van Ab Flipse, waarbij Omnis de bemiddeling verzorgt voor de adviesklanten van Fpoint.

Omnis wordt geleid door Catrinus Keegstra en Jeroen Doornbos (vanaf links op de foto, naast de erven van Hans Minses).