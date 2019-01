Defam komt met combinatie persoonlijk en doorlopend krediet

Bij financieringsmaatschappij Defam is vanaf vandaag een doorlopend krediet te sluiten met een vaste looptijd. Volgens de kredietaanbieder is het een uniek product dat de vaste looptijd van een persoonlijke lening combineert met de flexibele opnamemogelijkheden van een doorlopend krediet. Defam zegt daarmee in te spelen op de behoefte van de consument aan flexibiliteit.

De klant kan met het Doorlopend Krediet Flex&Zeker zelf bepalen wanneer hij geld opneemt en (zonder kosten) aflost. “Met dit product stellen we de klant centraal en geven we verdere invulling aan onze zorgplicht”, aldus Defam. “Wij spelen hiermee in op de trend dat consumenten het steeds belangrijker vinden om af te lossen en op hun behoefte aan flexibiliteit. De huidige producten bieden in beperkte mate invulling aan deze twee aspecten.” Flex&Zeker kent wel een verplichte maandelijkse aflossing; de maandlasten van de klant (aflossing plus rente) bedragen 1,5% van het hoogst opgenomen saldo. De kredietruimte – het maximale bedrag dat kan worden geleend – wordt in 120 maanden lineair afgebouwd. Binnen de resterende kredietruimte kunnen bedragen die zijn afgelost, opnieuw worden opgenomen. “Het Doorlopend Krediet Flex&Zeker maakt aflossen gemakkelijk omdat de kredietruimte tijdens de looptijd binnen tien jaar wordt afgebouwd.” De rente is variabel.

Aflostrend

Defam stelt met het nieuwe product te voorkomend dat klanten langer dan verantwoord hun krediet blijven gebruiken. “Hiermee geven we invulling aan de aflostrend, onze zorgplicht en dragen we bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.” Flex&Zeker kan worden gesloten voor een bedrag van € 5.000 tot € 50.000. Voor huiseigenaren is er een aparte variant met een lagere rente, waarbij tot € 75.000 kan worden geleend.

Defam is een label van ABN Amro-dochter Alfam Consumer Credit, die ook opereert onder de namen Alpha Credit, Credivance en GreenLoans.