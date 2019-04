Bezoekers amweb: ‘Niets mis met boeterente’

Dat minister Dijsselbloem de term boeterente bij rentemiddeling enigszins vergoelijkend een “enigszins misleidende term” noemt, kan op weinig steun rekenen bij bezoekers van amweb. Bijna twee derde van de reaguurders stelt dat de bewering van Dijsselbloem “onzin” is. De klant wordt in hun ogen linksom of rechtsom gestraft omdat hij wil overstappen naar een lager rentetarief. 35% van de bezoekers is het wel eens met de minister en stelt dat het bij een boeterente gewoon gaat om een vergoeding van de extra kosten die de bank moet maken bij rentemiddeling.