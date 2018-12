Thuis Hypotheek in assortiment DAK en VCN United Capital

Serviceproviders DAK Hypotheken en VCN United Capital hebben de Thuis Hypotheek van Centraal Beheer in hun assortiment opgenomen. Sinds 18 april kunnen aangesloten kantoren van beide organisaties de nieuwe hypotheek adviseren.

“Met een nieuw klantvriendelijk product van een bekende geldverstrekker hebben we een mooie aanvulling op ons assortiment”, aldus VCN-acceptanten Martijn Blok en Wendy van Moorsel.

DAK stelt dat de bij haar aangesloten intermediairs zich met de Thuis Hypotheek “kunnen onderscheiden met hypotheken verbonden aan een sterk consumentenmerk, een uitgebreid acceptatiekader en Nederlandse funding.” DAK verwacht het eerste halfjaar van 2016 maar liefst drie nieuwkomers op de hypotheekmarkt aan te sluiten.

Tim Rijvers, algemeen directeur van DAK. “DAK en Centraal Beheer hebben een gezamenlijke coöperatieve basis en zien gezamenlijk kansen in de intermediaire markt. Centraal Beheer is een welkome aanvulling op het schap van het intermediair”.