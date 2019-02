Steeds minder doorstromers kunnen NHG gebruiken

Nu de huizenprijzen weer stijgen, kunnen steeds minder huizenbezitters een beroep doen op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dat blijkt uit de Hypotheek Index . Cijfers laten zien dat 61% van de hypotheken in het eerste kwartaal van 2016 werd gesloten met NHG, terwijl dat een jaar geleden nog ruim 75% was. Vooral doorstromers op de huizenmarkt hebben geen recht meer op de bescherming die de NHG biedt.

“Sinds een jaar zien we dat steeds minder hypotheken met NHG worden afgesloten. Dat is zorgelijk, juist omdat deze regeling in het leven is geroepen om mensen te beschermen tegen de risico’s die de aankoop van een huis met zich mee kan brengen”, zegt Wytzejan de Jong, algemeen directeur van De Hypotheker. “Nu al is zichtbaar dat een steeds groter deel van de doorstromers niet in aanmerking komt voor de NHG, omdat zij doorgaans een duurdere woning kopen.”

Kloof

In het eerste kwartaal van 2015 gold dit voor bijna de helft van de doorstromers, maar binnen één jaar nam dit toe naar 62%. De Jong: “Uit ons onderzoek blijkt dat ook het gemiddelde hypotheekbedrag in het afgelopen jaar flink is gestegen: voor starters met 7% en voor doorstromers met 10%. We verwachten dat de huizenprijzen blijven stijgen, waardoor een steeds grotere kloof ontstaat tussen de bovengrens van de NHG en het gemiddelde hypotheekbedrag voor doorstromers.”

Naast de zekerheid die een hypotheek met NHG biedt, ontvangt de consument ook een rentekorting bij het sluiten van een hypotheek met NHG. De Jong: “Deze korting is gemiddeld 0,5%, maar afhankelijk van de geldverstrekker kan deze korting zelfs oplopen tot 0,8%. Bij een hypotheekbedrag van € 250.000 met een looptijd van 30 jaar kan een rentekorting van 0,5% al ruim € 100 op je maandlasten schelen. Een steeds groter wordende groep doorstromers kan niet meer profiteren van deze rentekorting.”

Koppeling

De Hypotheker is blij dat het Waarborgfonds Eigen Woningen en minister Blok van Wonen overeenstemming hebben bereikt om de NHG-grens niet verder te verlagen. De grens om in aanmerking te komen voor NHG wordt vanaf januari 2017 gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. De Jong: “We onderschrijven het belang om de NHG-grens te koppelen aan de gemiddelde huizenprijs. De NHG behoudt hiermee haar belangrijke positie voor starters op de huizenmarkt. Maar ook het belang van doorstromers moet niet vergeten worden. Het gemiddelde hypotheekbedrag voor doorstromers is in vele gevallen hoger dan de gemiddelde huizenprijs, waardoor deze groep in afnemende mate gebruik kan maken van de voordelen die de NHG regeling biedt.”

Doorstromers blijven groeien

Uit de Hypotheek Index blijkt ook dat het aandeel doorstromers in het eerste kwartaal van dit jaar met 10% is gestegen in vergelijking tot het eerste kwartaal van 2015. Ook maken steeds meer doorstromers een afspraak voor een adviesgesprek bij De Hypotheker voor de aankoop van een nieuwe woning. De Jong spreekt dan ook de verwachting uit dat steeds meer huizenbezitters in de komende maanden zullen doorstromen naar een volgende woning.