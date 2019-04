Ook koopwoning in randgemeenten steeds duurder

Nu door de prijsstijging een koopwoning in grote steden voor veel mensen weer onbetaalbaar wordt, winnen de randgemeenten aan populariteit onder aspirant-huizenkopers. ABN Amro en makelaarsvereniging NVM zien ook in deze plaatsen een aantrekkende woningmarkt met dito prijsstijgingen.

Volgens ABN Amro zijn ook koophuizen in middelgrote steden als Groningen en Den Bosch steeds vaker onbetaalbaar. “Kopers kiezen daardoor steeds vaker voor plaatsen rond de grote en middelgrote steden”, zegt Michiel Meijer, Hoofd Product Marketing en Distributie Hypotheken bij ABN Amro. “Daardoor trekt de woningmarkt op die plekken weer aan.’ NVM-voorzitter Ger Hukker: “De grote stad is bij woningzoekenden populair, onder andere vanwege de culturele voorzieningen en de hoeveelheid beschikbare banen,” zegt Hukker. “Veel jongeren tot een jaar of 35 willen zich er graag vestigen. Teleurgesteld in de hoge prijzen, kiest men uiteindelijk voor plaatsen in de buurt. Daardoor profiteren veel kleinere gemeenten.” Wel wijst Hukker er ook op dat er nog gebieden zijn waar van prijsherstel nog nauwelijks sprake is.

Aanpassingen of verbouwingen

Niet alleen mensen tot 35 jaar kiezen volgens ABN Amro vaker voor woningen in randgemeenten. “Ook veel veertigplussers kiezen er bewust voor om niet op drukke plekken te wonen,” vult Meijer aan. “Zij willen een huis met meer vierkante meters dan in de grote steden kan. Daarnaast kunnen ze in randgemeenten eenvoudiger aanpassingen of verbouwingen aan de woning doen. Ik verwacht dat de komende tijd meer mensen richting deze buitengebieden trekken. Daardoor gaan daar de woningprijzen ook verder stijgen.”