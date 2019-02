Moody’s: ‘Steeds minder huizen ‘onder water’ in Nederland’

Het aantal Nederlanders met een huis dat ‘onder water’ staat, neemt dit jaar flink af, voorziet kredietbeoordelaar Moody’s in een dinsdag gepubliceerd rapport . Volgens het ratingbureau verlost de aantrekkende woningmarkt steeds meer mensen uit de penibele situatie dat hun huis minder waard is dan de hoogte van hypotheek.

Vorig jaar had nog ongeveer een derde van de mensen met een hypotheek een lening die meer dan 102% van de waarde van het huis bedroeg. Dit jaar slinkt hun aandeel naar verwachting tot minder dan een kwart, aldus Moody’s. De kredietbeoordelaar gaat er in zijn voorspellingen van uit dat de huizenprijzen in ons land dit jaar, net als in 2015, met 5% verder zullen stijgen. Woningen worden eigenlijk al sinds het dieptepunt van de verkopen in 2013 telkens een beetje duurder.

Moody’s is overigens niet de eerste partij die het aantal huizen dat onder water staat ziet teruglopen. In november vorig jaar kwam het economisch bureau van de Rabobank ook al met een rapport waarin deze trend werd waargenomen. Ook ABN Amro sprak vorig jaar oktober al de verwachting uit dat “er een forse stijging van het aantal woningverkopen” zou zijn. Maandag meldde het Kadaster ook dat de huizenverkoop nog steeds in de lift zit.