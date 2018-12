Hypotheekbond biedt hypotheekrente app voor intermediair

“Deze mogelijkheid hadden we al beschikbaar op onze website en nu ook in een app”, vertelt directeur Jeroen Oversteegen. “Hiermee hebben ze altijd de actuele rente bij de hand en kunnen ze makkelijk vergelijken. De bedoeling is dat we ongeveer elke maand een uitbreiding toevoegen. Op stapel staande uitbreidingen zijn: maximale hypotheek, maandlasten berekenen, zoek een adviseur of vestiging, wat kost deze woning en boeterente berekenen.” Het intermediair kan de app ook in een eigen ‘look & feel’ krijgen.