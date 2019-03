HDN: Aantal hypotheekaanvragen met 34% gestegen

Het aantal unieke hypotheekaanvragen via het Hypotheken Data Netwerk (HDN) in het eerste kwartaal van 2016 bedraagt 74.500. Dat is 34% hoger dan in het eerste kwartaal van 2015, toen er zo’n 55.800 aanvragen werden verzonden.

Het eerste kwartaal van 2016 is daarmee het beste eerste kwartaal over de afgelopen vijf jaar. Deze cijfers van HDN sporen met de communicatie van diverse marktpartijen, zoals NVM, het Kadaster en hypotheekverstrekkers, over de aantrekkende woningmarkt. Gisteren maakte De Hypotheekshop in zijn Hypothekenmonitor ook al melding van deze ontwikkelingen. Volgens HDN-directeur Dorine van Basten wordt het interessant om te volgen hoe de woning- en oversluitmarkt zich ontwikkelt, omdat de woningvoorraad van de te koop staande woningen afneemt en het lang niet voor iedere consument interessant of mogelijk is om over te sluiten.