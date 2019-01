FlexFront start samenwerking met NIBC Direct

“Met de aanvulling van NIBC Direct Hypotheken biedt Flexfront in haar assortiment naast reguliere (NHG)-hypotheken ook hypotheekmogelijkheden voor zelfstandigen, consumptieve opname, en energiebesparende voorzieningen. Bovendien is restschuldfinanciering voor bestaande NIBC-klanten mogelijk. Daarnaast biedt NIBC Direct Hypotheken via Flexfront de investeringshypotheek voor particulieren met beleggingspanden”, aldus Flexfront woordvoerder Marion Verhoef.

Blij

NIBC Direct Hypotheken is verheugd met deze nieuwe samenwerking. “FlexFront staat bekend om haar uitgebreide kennis via diverse specialistenteams en een hypotheekproces dat geënt is op dagverwerking van complete dossiers. Dit was voor NIBC Direct Hypotheken de reden om hun distributiekanaal met deze partner uit te breiden”, zegt Ronald Klapwijk van NIBC Direct.