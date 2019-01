Flevoland kampioen consumptief krediet

In de provincie Flevoland wordt per hoofd van de bevolking gemiddeld ruim anderhalf keer (71%) vaker een lening aangevraagd dan het gemiddelde in Nederland. Dit blijkt uit het eerste Nationaal Leenonderzoek van consumptief krediet-intermediair Geldshop. Friezen lenen het minst, in deze provincie ligt het aantal aanvragen ruim 17% onder het landelijke gemiddelde.

Voor het onderzoek gebruikte Geldshop de data van tienduizenden aanvragen uit 2015. Flevoland staat met 17.260 euro ook bovenaan als het gaat om het gewenste gemiddelde leenbedrag. In Friesland leent men met 14.037 euro gemiddeld het laagste bedrag. Alleenstaanden zonder kinderen nemen 44% van alle leenaanvragen voor hun rekening. Over het algemeen vragen alleenstaanden met kinderen het laagste leenbedrag aan: gemiddeld 10.678 euro, wat net iets minder is dan alleenstaanden zonder kinderen (gemiddeld 10.700 euro). Stellen met kinderen doen aanvragen om bijna het dubbele te lenen: gemiddeld 20.730 euro.

Mensen in de leeftijdsgroep 51 tot 64 jaar vragen het hoogste leenbedrag aan: gemiddeld zo’n 21.000 euro per aanvraag. In de leeftijdsgroep 18 tot 30 jaar ligt het gewenste leenbedrag met gemiddeld zo’n 8.400 euro het laagst.

Verbouwing in Utrecht

Een verbouwing pakt in Utrecht blijkbaar duurder uit dan elders het land. Geldshop constateert aan de hand van de cijfers dat inwoners van die provincie voor dat doel gemiddeld een lening van 17.800 aanvragen. Friezen komen met gemiddeld 8.250 euro uit.