Consumentenbond demonstreert bij ASR-kantoor

De Consumentenbond jaagt al langer op ASR dat met een kleine groep consumenten met een Waerdye-verzekering in het geheim een schikking trof. De verzekeraar creëert hiermee een grote rechtsongelijkheid, vindt de Consumentenbond die van ASR eist dat alle klanten redelijk worden gecompenseerd.

Een paar weken geleden kondigde de bond een demonstratie aan als ASR niets met deze eis zou doen. Een ASR-woordvoerder laat aan am: weten dat er geen toezeggingen aan de Consumentenbond zijn gedaan.

UPDATE

De Consumentenbond noemt de demonstratie na afloop geslaagd. Volgens de bond waren er zo’n honderd consumenten met een Waerdye-polis op de been. Voor het hoofdkantoor van ASR sprak directeur Bart Combée hen toe en riep de directie van de verzekeraar op om consumenten eerlijk te behandelen. Combée overhandigde Philippe Wits, directeur levensverzekeringen van ASR, nogmaals de sommatie van de Consumentenbond. Combée: “We willen de verzekeraars en de minister van Financiën laten zien dat woekerpolishouders geen dossiernummers zijn maar dat achter elke polis een persoonlijk verhaal en een gezicht schuil gaat.”

ASR zegt in een reactie: “Vanochtend hebben we ongeveer 70 demonstranten met de Consumentenbond welkom geheten. Wij sluiten ons aan bij de opmerking van de heer Combée: ‘Dat woekerpolishouders geen dossiernummers zijn maar dat achter elke polis een persoonlijk verhaal en een gezicht schuil gaat.’ ASR nodigt klanten daarom uit om het gesprek met ons aan te gaan, want iedere klant is uniek. Met de klant gaan wij graag in gesprek over zijn individuele financiële situatie. Wij hebben daarvoor een speciale websitepagina ingericht asr.nl/graagingesprek.”

Combée: “Wij zijn teleurgesteld in de reactie van ASR van vandaag want zij zeggen nu weer dat zij elk geval individueel willen behandelen waardoor de ongelijkheid in stand blijft en mensen niet eerlijk gecompenseerd worden. De individuele gevallen kunnen wellicht verschillen, maar de polissen hebben allemaal dezelfde mankementen.”