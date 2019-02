Centraal Beheer introduceert Thuis Hypotheek mét het intermediair

Direct writer Centraal Beheer werkt voor het eerst samen met intermediairs. “Dat zijn de serviceproviders DAK en VCN en de bij hen aangesloten intermediairs. Ook de hypotheekketens De Hypotheker en de CMIS groep, met de labels De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek en Hypokeur doen mee”, vertelt Robin Clements, directeur Retail bij Centraal Beheer .

“Wij geloven in de kracht van een samenwerking tussen hypotheekadviseur en aanbieder. Daarom hebben wij de Thuis Hypotheek juist samen ontwikkeld met hypotheekadviseurs. Zij zijn immers als geen ander thuis in hypotheekadvies. Ook na de marktintroductie blijven we door co-creatie werken aan de verbetering van het product en de dienstverlening voor onze klanten.”

Volgens Clements is de Thuis Hypotheek vooral bedoeld voor klanten die behoefte hebben aan een nog persoonlijkere oplossing. “Ze willen het snel en efficiënt kunnen regelen, zeker nu de huizenmarkt weer aantrekt. Dat bieden we ze nu. Voor het eerst doen we dat samen met het intermediair. Met de Thuis Hypotheek zorgen we er samen voor dat klanten met vertrouwen een huis kunnen kopen.”

Clements vervolgt: “Als klant wil je precies weten waar je aan toe bent, zowel bij het afsluiten van de hypotheek als daarna. Bovendien wil je merken dat er met je wordt meegedacht. Dat is precies wat de Thuis Hypotheek biedt. Het biedt zekerheid, gemak en een vertrouwd gevoel. Niet alleen bij het aangaan van de hypotheek, maar wat ons betreft voor de komende 30 jaar. Dat zijn de uitgangspunten voor de Thuis Hypotheek. Zo geven we klanten op de relevante momenten inzicht tijdens het aanvraagproces. En ook na het sluiten van de hypotheek blijven we meedenken. Zo krijgen klanten automatisch een lagere rente als ze door aflossen in een lagere risicoklasse komen.”

Achmea-directeur Jac Hommel vertelde al eerder aan am: hoe het merk Centraal Beheer dichter naar het intermediair zal kruipen.