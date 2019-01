Vivat koopt deel hypothekenportefeuille Rabobank

Rabobank speelt met deze transactie kapitaal vrij om buffers verder te versterken. Zou de bank alle woninghypotheken op haar eigen balans houden, dan dient de bank door nieuwe regelgeving extra kapitaal aan te houden. Om dit extra kapitaalsbeslag te verminderen, is het voor de bank gunstiger om een deel van deze portefeuille onder te brengen bij institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Vivat is op zoek naar goede investeringen met een, bij de verplichtingen passende, langere looptijd. Participeren in Nederlandse hypotheken levert Vivat volgens een woordvoerder daarbij een passend rendement. Ook het relatief lage risico van deze hypothekenportefeuille maakt dit een aantrekkelijke investering.

Portefeuille

Met deze transactie koopt Vivat een deel van de bestaande hypotheken-portefeuille en maakt daarvoor het aankoopbedrag over aan de Rabobank. Tijdens de looptijd ontvangt Vivat van de Rabobank alle kasstromen uit dit deel van de portefeuille, zoals rentebetalingen en aflossingen. In tegenstelling tot de structuur die speciale hypotheekfondsen hanteren, kan het bedrijf zo direct deelnemen in Rabobank-hypotheken. Voor hypotheekklanten van Rabobank heeft de verkoop geen gevolgen. Klanten behouden al hun contacten met de bank: de hypotheekovereenkomst en de voorwaarden die zijn afgesproken tussen klant en bank blijven dezelfde. Daarnaast blijft Rabobank ook het aanspreekpunt voor de klant.