MUNT komt met ‘inspiratieplatform’ voor adviseurs

“Enerzijds is er aandacht voor persoonlijke verhalen en ervaringen van adviseurs en andere sleutelpersonen in het hypotheekproces, anderzijds bevat het platform cijfermatige en informatieve content”, is de omschrijving die MUNT meegeeft aan het platform. Door de veranderende hypotheeksector kan een informatief platform van toegevoegde waarde zijn. “Niet alleen om kennis te delen, maar juist ook om ervaringen van anderen te lezen”, zegt Menno Luiten van MUNT. “Net anders dan anderen, want dat is hoe we zijn.”

Luiten deelt nog een compliment uit aan adviseurs over het marktaandeel van 7% dat de verstrekker inmiddels heeft bereikt. “Dat hadden we in slechts anderhalf jaar tijd nooit zonder hypotheekadviseurs kunnen realiseren. Zonder deze ‘kopstukken’ waren we letterlijk nergens geweest.” De redactie van het platform is extern uitbesteed. Luiten: “Zo waarborgen we dat we breder kijken dan alleen ons eigen perspectief.”