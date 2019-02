‘Consument op kosten gejaagd bij hypotheekaanpassingen’

Hypotheekverstrekkers zouden klanten bij eenvoudige aanpassingen van de hypotheek niet moeten doorsturen voor advies naar een tussenpersoon. Daarmee jagen ze consumenten onnodig op kosten. Dit stelt de Consumentenbond in een artikel in de Geldgids.

De Consumentenbond stelt in het artikel dat het klachteninstituut Kifid het met ze eens is en verwijst naar een uitspraak Kifid op 3 september 2015 waarbij geoordeeld werd dat Florius niet de eis mocht stellen dat het advies van een adviseur nodig is voor kleine wijzigingen die inherent zijn aan het afgesloten product. “De uitspraak van Kifid kun je als consument gebruiken als de geldverstrekker ten onrechte eist dat een aanpassing van een product via de tussenpersoon moet lopen”, stelt de Consumentenbond.

Kostenoverzicht

In het artikel staat ook een kostenoverzicht wat welke aanbieder rekent voor een aantal zaken. Daaruit blijkt dat bij Lloyds Bank bijna alles gratis of tegen lage kosten is aan te passen. “SNS Bank daarentegen verlangt voor heel veel aanpassingen dat de klant advies inwint en rekent daar de hoofdprijs voor. Bij NIBC kun een aantal aanpassingen zelf doen, mits je slaagt voor een kennis- en ervaringstoets. Zo niet, dan moet je alsnog langs een adviseur”, aldus de Consumentenbond.