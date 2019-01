‘Bestaande klanten dupe hypotheekbeleid banken’

Banken, verzekeraars en andere geldverstrekkers benadelen bestaande klanten in hun hypotheekbeleid. Nieuwe klanten krijgen een lagere hypotheekrente aangeboden dan bestaande klanten. Dat stelt Van Bruggen Adviesgroep in het FD.

Volgens de hypotheekketen maken geldverstrekkers gebruik van een stelselwijziging in 2013 waarbij huizenkopers verplicht werden om af te lossen als ze in aanmerking wilden komen voor hypotheekrenteaftrek. Nieuwe huizenkopers sluiten sindsdien vrijwel alleen annuïtaire hypotheekcontracten af. Klanten van voor 2013 hebben meestal een spaarhypotheek of een aflossingsvrije hypotheek. Van Bruggen Adviesgroep zegt dat geldverstrekkers voor aflossingsvrije en spaarhypotheken steeds vaker een opslag van 0,2 procentpunt rekenen. “Dat zou betekenen dat bestaande klanten al snel een paar honderd euro per jaar te veel betalen.”

Geen uitzondering

Volgens Van Bruggen Adviesgroep waren er tot voor kort maar weinig banken die deze opslag rekenden, maar zou het nu meer regel dan uitzondering zijn. ABN Amor, ING, Rabobank en SNS zouden een tweesporenbeleid voeren. Geldverstrekkers die dit niet doen zijn Aegon, Hypotrust, NIBC en Syntrus Achmea.

Risicoprofiel

De hogere rente zou niet in strijd zijn met de regelgeving omdat de banken zich beroepen op een verschil in risicoprofiel. Bij een annuïtaire hypotheek is aan het eiden van de termijn van dertig jaar de volledige hypotheekschuld afgelost. Bij een aflossingsvrije hypotheek moet de schuld dan nog worden voldaan.

Korting

Het FD heeft onder andere bij ING navraag gedaan. Deze geldverstrekker stelt dat er geen sprake is van een opslag, maar dat mensen die een annuïteitenhypotheek sluiten een korting krijgen van 0,2%. “Wij hebben al vele jaren dat verschil. Vroeger zeiden we: dit is de rente, bij een annuïteitenhypotheek krijgt u 0,2% korting. Nu willen de mensen alleen nog een annuïteitenhypotheek door de wetswijziging, dus publiceren wij dat als het standaardtarief.”