Aantal woningverkopen nadert recordhoogte

Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht dat het aantal woningverkopen volgend jaar in de buurt van het recordniveau van 2006 uitkomt. De economen van de bank voorspellen voor 2016 een toename van 10%. Het Economisch Bureau verwacht in 2017 een stijging van 5%. Eind 2015 gingen de economen nog uit van toenames van respectievelijk 5% en 2,5 %.

Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO: “In 2006 wisselden bijna 210.000 huizen van eigenaar. We verwachten dat dit aantal in 2017 weer wordt benaderd. Momenteel is het kopen van een woning aantrekkelijk door de lage rente. Ook veel mensen die de afgelopen jaren de aanschaf van een huis uitstelden, kopen nu alsnog. Het feit dat de woningprijzen al langer stijgen, geeft kopers vertrouwen. Het prijsherstel maakt bovendien dat er steeds minder huizen onder water staan en woningeigenaren makkelijker kunnen verhuizen. Dit zijn allemaal factoren die positief zijn voor de woningmarkt.”

Prijzen

Het Economisch Bureau verwacht dat de huizenprijzen in 2016 met 4% stijgen. Eerder gingen de economen uit van een toename van 3%. Voor 2017 denkt het Economisch Bureau dat de woningprijzen met 3% stijgen, terwijl dit eind 2015 nog 2% was. Bokeloh: “De lage rentelasten maken het steeds aantrekkelijker om een eigen woning te kopen. Dat vertaalt zich door in hogere huizenprijzen. De prijsstijging wordt wel enigszins geremd doordat de overheid de hypotheeknormen heeft aangescherpt. Kopers mogen minder lenen op basis van zowel hun inkomen als de waarde van het onderpand.”