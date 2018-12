Stichting Hypotheekclaim: ‘Tienduizenden overstappers verkeerd voorgelicht’

“Bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek is meestal de wens dat de kosten per maand lager uitvallen. Binnen de hedendaagse belastingwetgeving is een annuïteitenhypotheek dan vaak de voordeligste keuze. Dat geldt echter niet als de huiseigenaar vóór 2013 ook al een hypotheek had. Dan kan namelijk nog gebruik gemaakt worden van de veel voordeliger fiscale regels van vóór 2013, zelfs als men zekerheid van aflossing op de einddatum van de hypotheek wenst”, zegt Annema. “Wij roepen deze hypotheekbezitters op om hun papieren eens goed na te kijken. Want veel consumenten zullen denken dat ze een goed advies hebben gekregen, maar in werkelijkheid hebben ze veelal geen alternatieven voorgespiegeld gekregen. Uit onze steekproef blijkt dat in 60% van de gevallen de hypotheekadviseur de huizenbezitter niet goed heeft voorgelicht. Terwijl je tegenwoordig de hypotheektussenpersonen gemiddeld zo’n € 2.500 euro betaalt voor goed en kundig advies. Dit blijkt dus niet het geval, met alle gevolgen van dien. Wat ons betreft is hier dus ook sprake van wanprestatie en dat zal moeten worden rechtgezet.”

Schade

Bij een hypotheek van € 200.000 voor tweeverdieners met een bruto jaarinkomen van € 50.000 bedraagt de schade volgens de Stichting Hypotheekclaim over de looptijd van de hypotheek ongeveer € 40.000. Volgens Annema zijn er in totaal meer dan 100.000 verkeerde of onvolledige adviezen verstrekt door de ruim 5.000 hypotheekadviseurs. “Naar verwachting zullen dit jaar veel consumenten hun hypotheek vernieuwen die zij in 2006 hebben afgesloten. We moeten voorkomen dat hypotheekadviseurs vanuit slordigheid of onwetendheid deze fout weer maken”, stelt Annema.

Schade vergoeden

Stichting Hypotheekclaim wil dat het verkeerd oversluiten van hypotheken stopt en dat de kwaliteit van hypotheekadvies in het algemeen sterk wordt verbeterd. Toekomstige ‘hypotheekoverstappers’ die nog van de oude regeling gebruik mogen maken, moeten beter worden voorgelicht. “Daarnaast moeten de huizenbezitters die sinds 2013 hun hypotheek hebben overgesloten hun schade vergoed krijgen”, aldus Annema.

Multiclaim

De bal kwam aan het rollen toen een huizenbezitter zich meldde bij De Haan Advocaten. “Die huizenbezitter was er op tijd bij”, zegt advocaat Mario Versendaal van De Haan Advocaten. “We hebben honderden dossiers doorgespit en zijn geschrokken van de hoeveelheid verkeerde adviezen. Dat is de aanleiding geweest om de stichting op te zetten.”, aldus Versendaal. Op de website van de Stichting Hypotheekclaim kunnen de bezoekers door het beantwoorden van drie vragen gelijk zien of er mogelijk een verkeerde keuze is gemaakt en welke schade er indicatief is geleden. “De klant moet dan vervolgens alle stukken uploaden en gaan experts aan de slag. Het wordt geen massaclaim, wij spreken liever over multiclaim”, zegt Versendaal. “Bij geconstateerde schade ontvangt de hypotheekadviseur een juridisch schrijven waarin wij hem aansprakelijk stellen. Uiteraard willen we samen met de adviseur tot een oplossing komen. Hij kan de claim neerleggen bij zijn verzekeaar op de aansprakelijkheidspolis. Komen we er niet uit, dan wordt een juridische procedure gestart. Dan kan en civiele procedure zijn bij de rechtbank of via het klachteninstituut Kifid”, aldus Versendaal.

Eenmalige bijdrage

Huizenbezitters die hun dossier willen laten doorlichten door experts betalen een eenmalige bijdrage van € 25. Komt het niet tot een claim dan ontvangt de huizenbezitter deze € 25 terug. Komt het tot een uitkering van de schade dan ontvangt de huizenbezitter 85% van de claim en wordt 15% succesfee afgedragen aan de stichting. “Die 15% is bedoeld om alle kosten van het onderzoek af te dekken”, zegt Annema. “Ons doel is om hier ruchtbaarheid aan te geven en te zijner tijd zullen we ook richting politiek en toezichthouder AFM onze bevindingen bekend maken en wat er aan te doen is.”