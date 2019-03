Site geeft kopers en bank inzicht in paalrot

Deltascoop heeft een website gelanceerd waarmee huizen(ver)kopers en geldverstrekkers inzicht krijgen in eventuele funderingsproblemen bij woonhuizen. De website wonenmetwater.nl geeft aan de hand van postcode en huisnummer een indicatie van de staat van de fundering. Nog niet alle postcodegebieden zijn op dit moment al via de site terug te vinden.

Ruim 10% van de woningen in Nederland is gebouwd op houten funderingen en loopt risico op funderingsschade. Bij een tekort aan grondwater ontstaat zogeheten paalrot en treden verzakkingen op. “Bij een woning van 200.000 euro heb je het al snel over 60.000 euro die nodig is om de fundering te herstellen”, vertelt Elise Oude Scholten namens Deltascoop, een onderdeel van softwareleverancier Topicus.

Paalrotschade

“Dat is natuurlijk belangrijke informatie, niet alleen voor kopers en verkopers maar ook voor banken die een hypothecaire lening op het betreffende pand overwegen te verstrekken.” Voor heel Nederland wordt geschat dat er tot 2050 zo’n 40 miljard euro aan paalrotschade hersteld moet worden.

De website wonenmetwater.nl maakt aan de hand van openbare data voor consumenten en hypotheekverstrekkers concreet hoe het grondwater onder een specifiek pand zich gedraagt. Met dit inzicht kun je aankomende kosten bepalen of de waarde van de woning naar benden bijstellen. Als wordt aangesloten op de werkprocessen is de informatie ook direct bruikbaar voor de geldverstrekker.

Postcodegebieden

Een eerste test op de site leert dat nog niet alle postcodegebieden gedekt worden door de site, zoals in Dordrecht, een stad die flink wordt geteisterd door paalrotproblematiek. Oude Scholten: “Nog niet alle postcode gebieden hebben we volledig in kaart gebracht, dat zal zo snel mogelijk het geval zijn.”