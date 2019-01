Nationale Hypotheekbond en Google zetten vol in op innovatie

“Ik heb nieuws: Google gaat in hypotheken.” Met die opmerking had Erik de Muinck Keizer, Country Manager Benelux Google for Work, de lachers direct op de hand tijdens de opening van het Innovatie Event van de Nationale Hypotheekbond. Het echte doel van het evenement was echter om de aanwezige hypotheekadviseurs inzicht te geven in de online hulptools die beschikbaar zijn via de Hypotheekbond en Google for Work.

De plaats van handelen had niet beter gekozen kunnen worden: het kantoor van Google Nederland op de Zuidas in Amsterdam. De ruim 100 aanwezigen luisterden aandachtig tijdens het welkomstwoord van De Muinck Keizer, waarin hij vertelde dat we aan de vooravond staan van radicale veranderingen. “De eerste proeven met zelfrijdende auto’s zijn inmiddels uitgevoerd. En over niet al te lange tijd komen er slimme koelkasten die middels een app vertellen wat je in de supermarkt moet kopen. En dit gaat sneller dan iedereen denkt, dit is al binnen 10 jaar realiteit.” De belangrijkste boodschap van de Google-baas is dat er bij veel bedrijven een andere mindset moet komen. “De ‘oude garde’ weigert te veranderen, kabbelt voort en -heel belangrijk- deelt de beschikbare informatie te weinig binnen de organisatie. Terwijl juist innovatie, transparantie en openheid van zaken belangrijk zijn.”

Voordelen

Bas Rookhuijzen, Industry Manager bij Google for Work, beaamde de woorden van De Muinck Keizer en ging, aan de hand van voorbeelden van voormalig Google CEO Eric Schmidt, nog iets dieper in op innovatie. Hij wees erop dat innovatieve bedrijven en disruptieve start-ups grote voordelen hebben ten opzichte van de gevestigde orde. “Deze bedrijfjes werken vaak in kleine teams en kunnen alle informatie die ze nodig hebben, om bijvoorbeeld een handige app te ontwikkelen, gewoon online vinden. Daarnaast zorgen ze er als eerste voor dat het mobiel beschikbaar is, zodat het voor iedereen toegankelijk is.”

Jheroen Muste, partner Digital bij PricewaterhouseCoopers, werkt zelf bij een “grote, logge organisatie”. “Maar PwC ziet het belang van de te maken inhaalslag. Dat staat of valt bij de juiste mindset, de juiste cultuur en een nieuwe manier van werken. Daarnaast is het belangrijk om te zorgen voor een jonge ‘workforce’. Jongwerkenden willen wel veranderen.”

Makkelijk in gebruik

Jeroen Oversteegen, directeur van de Nationale Hypotheekbond, was de laatste spreker en legde de grote voordelen uit van kantoorautomatisering door Google for Work. “Voor de aangesloten hypotheekadviseurs is dit een goede oplossing. Je kunt er, voor €8 per maand veel slimmer mee werken. Alle gegevens zijn te koppelen en zo kun je dossiers aanleggen die te allen tijde zijn in te zien. Daarnaast is het via Google Hangouts bijvoorbeeld mogelijk om het scherm van een klant over te nemen, dat vinden adviseurs toch prettig om te doen, en de klant op bepaalde zaken te wijzen. Het grootste voordeel van Google for Work is dat het een heel lage leercurve heeft en iedereen er eigenlijk zo mee aan de slag kan. Mochten er dan toch nog problemen zijn, dan is het mogelijk om via de Hypotheekbond begeleiding te krijgen.”