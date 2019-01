CreditRobo berekent automatisch kredietwaardigheid

Volgens oprichter Diederick van Thiel werkt CreditRobo nauwkeuriger dan de systematiek die geldverstrekkers nu gebruiken. Van Thiel was eerder onder andere actief met EyeOpen, dat is overgenomen door Aegon. “Banken en andere leningverstrekkers werken met gestructureerde data en een beperkt aantal parameters om nieuwe leningen te beoordelen. CreditRobo beoordeelt de kredietwaardigheid met ongestructureerde data accurater en real time.” Een groei van het aantal wanbetalers ligt in het verschiet nu de rente mogelijk gaat stijgen, denkt AdviceRobo. “Goed voorspellen van betalingsachterstanden is cruciaal voor banken. Veel mensen hebben problemen om elke maand de eindjes aan elkaar te knopen, dat speelt wereldwijd. Tussen de 30% en 40% van de mensen in Westerse landen hebben elke dag financiële stress. Mensen besteden geen tijd aan hun financiën omdat het moeilijk is. En banken helpen mensen onvoldoende om betalingsachterstanden te voorkomen.” Met de CreditRobo zien geldgevers vroegtijdig aankomen of en wanneer een consument niet meer aan zijn betalingsverplichtingen voor zijn hypotheek of lening kan voldoen, aldus Van Thiel. “De CreditRobo gebruikt artificiële intelligentie en verrijkt de standaard klantdata van banken met gedrags- en motivationele data. Daardoor zijn onze kredietscores meer accuraat en real time.”

Gedragsprofielen

Business development executive Rob Dorscheidt geeft aan dat CreditRobo een zelfstandig draaiend platform is waar geldgevers gebruik van kunnen maken. “Een bank kan bijvoorbeeld eenmaal per maand de helft van de portefeuille laten doorlichten door ons, of een deel van de klanten van wie de bank een hoger wanbetalingsrisico vermoedt.” De data die al bij de bank bekend is, wordt vervolgens op basis van postcode en geboortedatum gecombineerd met allerlei ongestructureerde data. ‘Wij stellen gedragsprofielen op die we vervolgens langs ons platform halen. Op basis daarvan kunnen we niet alleen betalingsachterstanden voorspellen, maar bijvoorbeeld ook in welke mate klanten hun overeenkomst gaan opzeggen.”

De data kan bestaan uit informatie die via sociale media is gedeeld, maar ook uit gegevens over de frequentie waarmee een klant met de klantenservice heeft gebeld. “Mensen die veel contact zoeken, hebben een lager risico op wanbetaling. De gegevens verwerken we overigens geanonimiseerd. Vaak gaat het om gegevens die de bank zelf al in aparte systemen beschikbaar heeft, maar nog niet met elkaar heeft gekoppeld.”

AdviceRobo heeft nu zeven Nederlandse klanten; het bedrijf richt zijn pijlen daarnaast vooral op de Britse markt.