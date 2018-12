Verkoop woningen blijft toenemen

Oorzaak is volgens Hukker de extreem lage hypotheekrente. “Voor de crisis bedroeg die gemiddeld 5,5%, nu 2,5% tot 3%. De maandlasten bij een koopwoning zijn nu veel minder dan een paar jaar geleden. De lasten bij een huurwoning zijn juist gestegen”, aldus Hukker.

De woningmarkt doet het eigenlijk al sinds het dieptepunt in 2013 elk kwartaal een beetje beter. Begin 2014 dacht Hukker dat het nog zeker vijftien tot twintig jaar zou duren voordat de woningmarkt de crisis landelijk gezien te boven zou zijn. Maar inmiddels is de prijsdaling van grofweg 20 procent die na 2008 ontstond, al voor ruim de helft goedgemaakt. Het gaat zelfs zo goed, dat overheidsmaatregelen die normaal een sterk remmend effect zouden hebben, nu amper merkbaar zijn. “Het feit dat je nu meer eigen geld mee moet nemen om een huis te kopen en dat je ook minder mag lenen lijkt de markt niet te beïnvloeden”, constateert Hukker. De problematiek rond restschulden blijft evenwel hardnekkig. “Om dat probleem, waar ruim een kwart van de woningbezitters mee kampt, op te lossen, is een lange adem nodig. Daar zijn we zeker nog een paar jaar zoet mee.”