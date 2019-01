GfK: Intermediair vindt Monuta de beste

.

“Uitvaartverzekeraars slagen er over het algemeen in om een goede relatie met intermediairs op te bouwen”, concludeert GfK naar aanleiding van het gemiddelde tevredenheidscijfer van 7,4 dat de tussenpersonen gaven. Monuta wordt het beste beoordeeld met een 7,8. Daarna volgen Dela (7,6) en Klaverblad (7,4). Intermediairs zijn vooral tevreden over de binnen- en buitendienst en ook het productaanbod en het administratieve proces worden met een ruime voldoende beoordeeld. De digitale ondersteuning wordt minder positief ontvangen door het intermediair.

GfK concludeert ook dat uitvaartverzekeringen de laatste jaren steeds vaker direct bij de verzekeraar worden afgesloten, maar nog altijd komt een kwart van de nieuwe productie via het intermediair binnen. Een goede band met het intermediair is dus essentieel en Monuta lijkt daar het beste in te slagen. De verzekeraar heeft namelijk ook al jaren het grootste aandeel in de uitvaartverzekeringen die via het indirecte kanaal worden gesloten.