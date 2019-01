Bedenktijd hypotheek naar twee weken

Het gaat om de Mortgage Credit Directive, die twee jaar geleden is aangenomen door het Europees Parlement. Die moet hypotheekklanten betere bescherming bieden. Op 21 maart moet de richtlijn in de Nederlandse wetgeving zijn verwerkt. Consumenten kunnen dan tot twee weken na het tekenen van de overeenkomst alsnog afzien van de hypotheek. “De vraag is of de veel langere bedenktijd gaat helpen om ongelukken te voorkomen met mensen die te snel en makkelijk een huis kopen”, zo schrijft de Volkskrant. “Deze week nog eiste een huizenkoper bij de rechter dat de Rabobank zijn restschuld kwijt scheldt, omdat hij onvoldoende zou zijn gewezen op de risico’s. De Consumentenbond is voorstander van meer bedenktijd, omdat huizenkopers zo de ruimte krijgen alle informatie rustig te laten bezinken.”

De Hypotheekshop betwijfelt of de langere bedenktijd zin heeft. Met de nieuwe richtlijn maakt de voorlopige offerte plaats voor een bindend aanbod, waarbij alles al gecontroleerd is. De keten vraagt zich af waar de huizenkoper nog twee weken over moet nadenken. “Over de aankoop van de woning misschien, maar niet over de hypotheek.”

Advies of verkoop?

De term ‘advies’ wordt ook onder de loep genomen in de nieuwe hypotheekrichtlijn: het gebruik van dat woord mag door een EU-lidstaat aan banden worden gelegd, bijvoorbeeld door banken te verbieden hun diensten als advies aan te merken. Is er geen verbod, dan moeten er voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het begrip ‘onafhankelijk advies’. Alleen verandert er in ons land niets, omdat het ministerie van Financiën vindt dat de consument al genoeg wordt beschermd door (onder meer) het provisieverbod. Die houding stuit op weerstand bij de Consumentenbond (“onbegrijpelijk”) en de Hypotheekshop: “Consumenten begrijpen nog veel te vaak niet dat een bank die zich adviseur noemt, alleen zijn eigen product verkoopt.”