ASR haalt BNG Vermogensbeheer binnen

BNG Vermogensbeheer heeft volgens de verzekeraar een leidende positie als vermogensbeheerder voor de (semi-)publieke sector. Het heeft € 5 mld aan vermogen onder beheer en een portfolio die voornamelijk bestaat uit decentrale overheden, zorg- en onderwijsinstellingen, universiteiten, netwerkbedrijven, woningcorporaties, goede doelen en vermogensfondsen, bedrijfstakpensioenfondsen en zorgverzekeraars.

Het complete team van BNG Vermogensbeheer, 10 fte, treedt in dienst bij het ASR-onderdeel Group Asset Management. BNG Bank was bereid om te verkopen omdat vermogensbeheer niet langer een kernactiviteit van de bank was, zegt CFO John Reichardt. ASR nam vorig jaar al uitvaartverzekeraar Axent, financieel dienstverlener Dutch ID, pensioenverzekeraar De Eendragt en serviceprovider Van Kampen Groep (VKG) over.