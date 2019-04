Aegon en intermediair voeren samen campagne

Het verdiepen in je financiën is voor veel mensen geen hobby. Toch is men vaak opgelucht als het eenmaal goed geregeld is. Via de Aandacht voor je toekomst-campagne biedt Aegon zowel klanten als niet-klanten de mogelijkheid om binnen 30 minuten op een laagdrempelige manier te kijken wat er eventueel geregeld moet worden. Opmerkelijk is dat de campagne een gezamenlijke actie is van Aegon met onafhankelijke adviseurs.

“Je financiële toekomst vraagt om aandacht, maar is meestal niet het leukste onderwerp om je mee bezig te houden”, zegt woordvoerder Alexander Kuipers van Aegon. “Daarom hebben onafhankelijke adviseurs én Aegon hun krachten gebundeld en het Aandacht-gesprek in het leven geroepen.” Na een succesvolle proef periode weet Kuipers te melden dat er ruim 100 adviseurs meewerken aan de campagne.

In maximaal 30 minuten krijgt de consument inzicht in zaken die aandacht behoeven. Kuipers: “Kosteloos en vrijblijvend. Het Aandacht-gesprek gaat niet over persoonlijke omstandigheden, maar over de zaken waar mensen aandacht aan moeten schenken. Bijvoorbeeld aan hypotheekschuld, de opbouw van je pensioen, en het nabestaandenpensioen.”

Intermediair

Lotte Meijer, adviseur bij Geld in Huis Groningen, heeft meegewerkt aan de proefperiode van de campagne. Ze kijkt tevreden terug op de pilot. “Het is goed verlopen en veel mensen hebben hun financiële zaken goed op orde. Toch zoeken ze nog bevestiging en het geeft een goed gevoel als je die als expert kunt geven.”

Zoals te doen gebruikelijk bij een pilot verliep het niet vlekkeloos. Meijer: “1 of 2 klanten waren in de veronderstelling dat ze gratis advies zouden krijgen, maar dat is wettelijk niet toegestaan. Dit hebben we ook direct naar Aegon teruggekoppeld en nadien ging dat goed.”

Hulptool

Dat deze actie haaks staat op eerdere berichtgeving dat Aegon de tussenpersoon buitenspel zet, gaat er bij Meijer niet in. “We moeten allemaal met de tijd mee en Mijn Aegon dient als hulptool voor zowel de klant als de adviseur. Daarnaast vind ik ook niet dat Aegon anders met tussenpersonen omgaat dan andere bedrijven. Het belangrijkste voor mij is dat de proefcampagne nuttig is geweest en dat we ermee doorgaan. Zeker nu is gebleken dat er ook vervolgafspraken worden gemaakt.”

Aegon laat bij monde van woordvoerder Kuipers weten dat het altijd is blijven geloven in de toegevoegde waarde van de intermediair. “Die kunnen en willen wij niet vervangen. De Aandacht-campagne is daar een uiting van. Mijn Aegon is een belangrijk hulpmiddel voor zowel de klant als de adviseur. Als een klant kiest voor het onlinekanaal, is dat zijn eigen keuze.”