Wytzejan de Jong aan roer bij De Hypotheker

Wytzejan de Jong (43) is de nieuwe algemeen directeur van De Hypotheker. Hij neemt per 1 januari 2016 de taken over van Arjan Bons die sinds september 2014 waarnemend directievoorzitter was. De Jong is voormalig CEO van ASR Bank en ASR Hypotheken.

De Jong startte zijn carrière bij ABN Amro in 1999 waar hij onder meer verantwoordelijk was voor de implementatie van bank- en verzekeringsactiviteiten met lokale projectteams in Azië en de Verenigde Staten. In 2005 ging hij aan het werk als Nederlandse verkoopdirecteur voor Fidelity International. Een jaar later vroeg Fortis hem een businessproject te leiden voor de internationale verzekeringstak in Europa. Vervolgens werd hij CEO van Fortis Life in de Oekraïne. In 2009 werd Fortis ASR Nederland en was De Jong onder meer divisiemanager van de ICT-afdeling en vicepresident van ASR Risk Management. In 2012 werd hij benoemd tot CEO van ASR Bank en ASR Hypotheken.

Vereerd

De Jong voelt zich vereerd dat hij voor een instituut als De Hypotheker aan de slag kan. “Het is een instituut in Nederland en bovendien met zijn tijd meegegaan.” Ook zijn voorganger Bons is blij met de komst van De Jong. “We hebben uitgebreid de tijd genomen om een nieuwe directeur te zoeken die zich kan vinden in onze groeiambities en die ook bereid is om nieuwe paden te bewandelen in de hypotheekmarkt die continu aan verandering onderhevig is. Ik ben er trots op dat Wytzejan deze uitdaging met beide handen aan wil pakken en heb er alle vertrouwen in dat hij bij De Hypotheker een rooskleurige toekomst tegemoet gaat.”