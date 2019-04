Ruud Polet nieuwe FFP-directeur

Ruud Polet werkte eerder in diverse posities voor onder andere de Consumentenbond, de Postbank en ING Group, waarbij hij voor ING Direct enkele jaren in Frankrijk en de Verenigde Staten gevestigd was. Sinds 2011 is Polet actief als zelfstandig coach/moderator en als voorzitter van Institute for Management Studies (IMS Amsterdam) en voorzitter van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches NOBCO.

Gesprekspartner

Polet zegt: “Met eer en plezier begin ik aan deze uitdaging waarin ik de belangrijke en groeiende beroepsgroep van FFP-financieel planners mag vertegenwoordigen. Ik beschouw het als de hoofdtaak van ons FFP-team om meer bekendheid te geven aan de kwaliteit, kracht en waarde van het financieel plan. Daarnaast maken wij ons sterk voor de erkenning en herkenning van de gecertificeerd financieel planner door de consument als dé betrouwbare en vakbekwame gesprekspartner voor complexe financiële levensvragen.”

Marc van Poeteren, voorzitter van de Vereniging FFP, is verheugd met de aanstelling. “Met zijn ruime ervaring in belangenbehartiging, bekendheid genereren en positioneren van keurmerken is Ruud de aangewezen persoon om deze voor FFP essentiële zaken naar een volgend level te brengen”, aldus Van Poeteren.

Bert Sonneveld was sinds februari 2014 directeur van de FFP.