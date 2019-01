InterBank betaalt deel opleiding voor aangesloten intermediair

Intermediairs die samenwerken met InterBank, verstrekker van consumptief krediet, komen in aanmerking voor collectieve kortingen op opleidingen van Lindenhaeghe. Zij betalen voor het ‘permanent actueel abonnement’ van de opleider 50 procent van de normale prijs. InterBank neemt de overige 50 procent voor haar rekening. Op de overige opleidingen in het Lindenhaeghe-assortiment krijgen InterBank-relaties tien procent korting.

De verstrekker van consumptief krediet, onderdeel van Crédit Agricole, is een nauwe samenwerking aangegaan met opleidings- en exameninstituut Lindenhaeghe, vertelt Henk Jan Meijer, communicatiemanager. “Als grote partij hebben wij een staffelkorting kunnen realiseren.”

Zoals bekend ziet de Autoriteit Financiële Markten graag de nodige afstand tussen aanbieders en intermediairs en is zij tegen constructies waar sturing van uit kan gaan. Meijer: “Onze juristen hebben hier naar gekeken. Ons aanbod is geheel vrijblijvend, intermediairs hoeven er niet aan mee te doen. Wij willen graag werken met mensen die goed opgeleid en gecertificeerd zijn, daar zit onze winst. Maar er is absoluut geen sprake van sturing, het is geen loyaltyprogramma waarbij intermediairs gestimuleerd worden om onze producten af te sluiten.”

Verantwoord

Robert Doornbos, de onlangs aangetreden CCO van Crédit Agricole Consumer Finance Nederland waar InterBank deel van uitmaakt, zegt: “Voor ons staat een verantwoord leenproduct voorop. Daar hebben we zelf invloed op, maar we hebben er duidelijk voor gekozen de markt samen met intermediairs te bewerken. Dan ga je in onze ogen ook de verplichting aan die intermediair te helpen zijn werk zo goed mogelijk te doen. Dat verdient de intermediair en via de intermediair ook de klant.”

InterBank wil meer doen om de relatie met intermediairs te intensiveren. Doornbos: “2016 wordt een jaar waarin onze partners veel van ons mogen verwachten. De kredietmarkt laat grote groeikansen zien. We verwachten op termijn een verdubbeling in omvang van de markt voor consumptief krediet. We zijn vast van plan die kansen samen met onze aangesloten intermediairs te verzilveren.”