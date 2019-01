Hypotheekrente zakt onder 2,3%

De gemiddelde hypotheekrente met een looptijd van tien jaar heeft een dieptepunt bereikt en is gedaald tot onder 2,3%. Dat meldt het FD op basis van cijfers van de Hypotheekshop. Voor zover bekend is de hypotheekrente nog nooit zo laag geweest.

De lage rente is deels te danken aan het beleid van de Europese Centrale Bank. Ook duwen de toegenomen concurrentie van pensioenfondsen en verzekeraars de hypotheekrente omlaag. Door de rente trekt de woningmarkt flink aan. Zo maakte het CBS gister bekend dat de koopwoningen in november 3,8% duurder waren dan diezelfde maand in 2014. De stijging is de grootste die in de laatste 7,5 jaar is vastgelegd.