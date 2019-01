Huizenprijzen 3% hoger in 2016

De huizenprijzen zullen in 2016 met 3% stijgen. Dat is de verwachting van het ING Economisch Bureau. De markt profiteert onder meer van het groeiend aantal mesen dat tijdens de crisis al een woning wilde kopen, maar dat toen nog niet kon of aandurfde.

Ook de lage hypotheekrente en het oplopend vertrouwen zijn hier debet aan. Het Economisch Bureau constateert dat het aantal te koop staande woningen de afgelopen jaren flink is afgenomen. Hierdoor ondervinden kopers onderling vaak veel concurrentie. Zo verschuift de macht in veel regio’s richting verkopers, met prijsstijgingen tot gevolg. Ook verwacht het Economisch Bureau dat de regionale verschillen verder zullen toenemen. In de randstad en enkele grote steden daarbuiten zullen de prijsstijgingen net als in 2015 flink zijn, terwijl in andere regio’s prijzen niet of nauwelijks zullen stijgen.

Consumentenvertrouwen

Ook consumenten vertrouwen erop dat de huizenmarkt het sterkst zal aantrekken komend jaar. Ruim de helft van hen (52%) ‘zet zijn geld’ op deze markt in 2016. Hiermee overtreft de huizenmarkt de arbeidsmarkt (als favoriet aangemerkt door 12% van de respondenten) en de aandelenmarkt ruimschoots. Slechts een kwart van de consumenten (24%) denkt dat ‘geen enkele markt’ in 2016 zal aantrekken. Hiermee zijn de eindejaarverwachtingen van consumenten een stuk minder somber dan vorig jaar.