ABN Amro gaat rentemiddeling aanbieden

Radar besteedde aandacht aan de hoge boeterente die klanten moeten betalen als zij willen overstappen naar een lagere rente. De door Radar opgevoerde klant Henny Vogelaar noemt het ‘stuitend’ dat sommige banken wel rentemiddeling aanbieden en andere niet. Momenteel is het naast ING ook bij Woonfonds, Centraal Beheer, Obvion, RegioBank en SNS Bank mogelijk om rentemiddeling te krijgen.

Daar komt ABN het komende jaar dus bij. Michiel Meijer, hoofd hypotheken bij ABN Amro, schoof aan bij Radar en lichtte het besluit toe. “We weten dat we heel veel klanten blij zouden maken met rentemiddeling. Dat was tot op heden niet bij ABN Amro mogelijk, dat gaat bij ABN Amro wel mogelijk worden. Eind september heeft minister Dijsselbloem duidelijkheid gegeven over hoe de Belastingdienst omgaat met rentemiddeling, want dat was voor ABN Amro de belangrijkste reden om het niet aan te bieden. Het was niet duidelijk hoe dat in de belastingaangifte voor klanten uit zou pakken. Sinds dat duidelijk is zijn wij aan de slag gegaan met welke opties klanten eigenlijk wilden. En in 2016 gaan we beginnen met het aanbieden van rentemiddeling.”

Transparanter

Meijer legde ook uit hoe ABN de rentemiddeling gaat toepassen: “We hebben een iets andere methode gekozen, die denk ik nog simpeler en transparanter is. Als een klant kiest voor rentemiddeling, dan krijgt hij de rente die een nieuwe klant zou krijgen, met daarbovenop een percentage om de boete terug te betalen. Die betaal je maandelijks terug door een kleine renteopslag.”

Benadering

Antoinette Hertsenberg wilde ook weten of ABN klanten actief gaat benaderen om rentemiddeling aan te bieden. Meijer: “Het is niet voor elke klant interessant. Wat we gaan doen is een tool aanbieden op internet, zodat klanten zelf kunnen kijken of het passend is. En daarna bij een adviseur een afspraak maken. Ik denk dat we zo trots zijn dat we al onze klanten zullen attenderen dat er een tool is.”

Rabobank laat na navraag van am: weten dat het nog deze week met berichtgeving over het onderwerp rentemiddeling komt.