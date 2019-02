‘Lijfrente levert vaak minder op dan de inleg’

Klanten die een lijfrente laten uitkeren, krijgen in veel gevallen minder terug dan hun inleg. Bij de veel gekozen looptijd van 5 jaar is dat zelfs in 93% van de berekeningen het geval. Dat blijkt uit onderzoek van MoneyWise dat ieder najaar onderzoek doet naar alle aanbieders van lijfrenteproducten.

MoneyWise schrijft in het onderzoek: “Door de steeds lagere rentestand zijn de uitkeringen steeds lager geworden. In alle gevallen levert een lijfrente uitkering bij een bank meer op dan bij een verzekeraar. Maar dit jaar zijn de tarieven bij steeds meer verzekeraars zo laag dat men in veel gevallen minder terugkrijgt dan men inlegt.”

Storting

In 54% van de berekeningen voor een uitkering van 5 tot 15 jaar krijgen klanten bij een verzekeraar minder terug dan hun inleg. Zo levert een storting van € 50.000 bij 4 van de 5 verzekeraars in 10 jaar minder op dan de inleg. Verzekeraar Delta Lloyd keert bijvoorbeeld € 49.087 uit bij een inleg van € 50.000. Aegon zit wel boven de inleg met een bedrag van € 50.630.

Vijf jaar

Bij de veel gekozen looptijd van 5 jaar krijgt men in 93% van de berekeningen minder terug dan men inlegt, zo concludeert MoneyWise. Van €50.000 lijfrentekapitaal keert Nationale-Nederlanden bijvoorbeeld € 48.887 uit. Aegon heeft in dat geval de hoogste uitkering: € 49.890.

Poliskosten

MoneyWise heeft ook de poliskosten van verzekeraars vergeleken en daar komen grote verschillen uit. Om een lijfrentekapitaal van € 50.000 in 10 jaar tijd te kunnen uitkeren rekent Nationale-Nederlanden in totaal € 1.798,80 aan poliskosten. Reaal rekent hiervoor € 592,15 aan kosten. Toch levert, aldus de berekeningen van MoneyWise, de lijfrente uitkering per maand bij NN meer op dan bij Reaal. NN biedt € 419,87 per maand en Reaal € 404,70. In 10 jaar tijd scheelt dat uiteindelijk € 1.820,40. “Conclusie is dat Nationale Nederlanden hogere kosten rekent maar blijkbaar een betere rekenrente hanteert”, aldus MoneyWise.

Banksparen

Bij een uitkeringsduur van twintig jaar of meer krijgen klanten wel altijd meer terug dan hun inleg. Maar volgens MoneyWise is banksparen ook dan een interessant alternatief. “Wie kiest voor lijfrente banksparen in plaats van een lijfrente verzekering, krijgt in alle gevallen meer terug dan men inlegt, zegt MoneyWise. “Banken kennen op dit moment een lage rente maar rekenen in de meeste gevallen geen kosten voor een lijfrente uitkering. Alleen de Rabobank, ABN-Amro, Delta Lloyd en Ohra rekenen respectievelijk € 2,50, 2,20 en € 1,00 voor iedere (maandelijkse) uitkering.”