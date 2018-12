Hypotheekbranche koploper in online samenwerken met klant

De accountancybranche staat op de tweede plek met 37 %. De top drie wordt compleet gemaakt door de verzekeraars (36%). Dit blijkt uit onderzoek onder 498 professionals uit de bankensector, verzekering-, pensioen-, hypotheek- en accountancybranche. Het onderzoek is uitgevoerd door Markteffect in opdracht van Hyarchis, specialist in content- en online samenwerkingsoplossingen.

Voorsprong

Als de onderzoeksresultaten worden vergeleken met die uit 2014, blijkt dat de hypotheekbranche verder uitloopt op de andere branches binnen de financiële sector. Vorig jaar had de hypotheeksector slechts 3% voorsprong op de nummer twee (verzekeraars). Dit jaar is dat verschil 9% met de nummer twee (accountancy). Tevens blijkt dat het aantal online samenwerkende professionals ten opzichte van vorig jaar is gestegen met 13%.

Druk

“De economie trekt aan. Dat is in vele sectoren te zien en zeker in de huizenmarkt. De hypotheekbranche voelt de hete adem van nieuwe disruptieve spelers in haar nek. Dit is één van de verklaringen waarom deze branche koploper is als het gaat om online samenwerken met klanten. De traditionele hypotheekverstrekker voelt, meer dan andere branches, de druk om online samenwerken met klanten te omarmen en zo de concurrentiepositie te verstevigen”, zegt Serge Leclercq, commercieel directeur bij Hyarchis