Advieskantoor voor hoogopgeleiden groeit als kool: opnieuw FD Gazelle voor Viisi

Advieskantoor Viisi heeft voor het tweede jaar op rij een FD Gazelle gewonnen. Het kantoor dat zich richt op financiële planning voor hoogopgeleiden wist over de afgelopen drie jaar een groei van 351 procent te realiseren en is daarmee één van de snelst groeiende bedrijven van Nederland.

Het Financieele Dagblad reikt elk jaar Gazellen uit aan de snelste groeiers van Nederland. Alleen bedrijven die over de afgelopen drie boekjaren een onafgebroken groei van ten minste 20% lieten zien, mogen zich FD Gazelle noemen. Eind 2014 eindigde Viisi met een groei van 583 procent op de zesde plaats in de categorie kleine bedrijven in Noord-Holland. Dit jaar is de groei iets minder groot, maar Viisi behoort nog steeds tot de 490 snelst groeiende bedrijven van Nederland. Het bedrijf heeft ruim dertig mensen in dienst.

Kwaliteit

Hendrik Schakel, mede-oprichter en partner bij Viisi, is tevreden: “Dat wij wederom een Gazelle in ontvangst mogen nemen is een teken dat wij met ons team in staat zijn de kwaliteit van onze dienstverlening onveranderlijk hoog te houden.”

Universitair geschoold

Viisi startte in december 2010 en richt zich op hoogopgeleiden in de Randstad. Het advieskantoor werkt met louter universitair geschoolde adviseurs. In een interview met am:magazine begin dit jaar vertelde Hendrik Schakel over de filosofie van het bedrijf. “We mikken op jonge professionals. Jonge juristen, medici, expats, enzovoort. Het zijn vaak stellen waarvan er eentje minimaal dubbel modaal verdient en de ander ook nog een inkomen inbrengt. Deze mensen worden vaak in de toekomst steeds vermogender. En blijven dan klant bij ons. Wij groeien als het ware met ze mee.”