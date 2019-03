Verbond ziet mogelijkheden om nazorg woekerpolissen te verbeteren

Het Verbond van Verzekeraars is tevreden met de conclusies die de AFM trok in het rapport Nazorg beleggingsverzekeringen. Niettemin zien verzekeraars nog mogelijkheden het zogenoemde nazorgbeleid verder te versterken. “De extra inspanningen richten zich met name op klanten die nog altijd niet het gesprek met hun verzekeraar of adviseur zijn aangegaan”, aldus het Verbond.

Verzekeraars boeken volgens een vandaag gepubliceerd rapport van de AFM ‘goede vorderingen’ met het helpen van klanten met een beleggingsverzekering. Toch blijft de AFM zich zorgen maken over het hersteladvies van sommige verzekeraars. Ook zou er nog steeds een groep klanten zijn, die ondanks inspanningen van verzekeraars niet of nauwelijks in beweging komt.

Het Verbond heeft onlangs een webspecial gelanceerd om ook deze mensen te activeren. “Deze special van het Nibud geeft praktische informatie over de mogelijkheden beleggingsverzekeringen aan te passen en roept op deze mogelijkheden ook te benutten. Daarnaast werkt het Verbond aan de inrichting van een onafhankelijk adviesloket waar consumenten kosteloos hersteladvies kunnen krijgen”, aldus de branche-organisatie. Bovendien wil het Verbond in de toekomst best practices op het gebied van hersteladvies met elkaar blijven uitwisselen zodat verzekeraars van elkaar kunnen leren.