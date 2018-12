Start-up Jumba wil woningmarkt transparanter maken

Kadasterdata.nl en Newest Industry hebben een woningplatform gelanceerd waarop iedereen zelf zijn woning te koop kan zetten, een bod kan doen en kan berekenen of een woning betaalbaar is. Het nieuwe initiatief gaat Jumba heten.

Jumba gaat samenwerken met Advieskeuze.nl, ondersteund door de Consumentenbond, waardoor er ‘ook op het gebied van financieel advies een customer-first kanaal aanwezig is’. Jumba brengt de vervolgstappen, zoals financiering en verzekering, overzichtelijk in beeld. Door middel van de gebruikers hoopt Jumba veel informatie beschikbaar te krijgen voor de consument. Het schrijft: “Door data, klikgedrag en reviews te combineren creëert Jumba waardevolle informatie zoals woningwaarderingen en buurtscores. Door gebruik te maken van innovatieve technologie wordt op basis van deze data unieke inzichten en voorspellingen gerealiseerd. Al deze inzichten hebben uiteindelijk informatieve meerwaarde voor de consument op huizenjacht.”

Jumba zet alle woningen in Nederland op de site, of ze nu wel of niet te koop staan. Een eigenaar kan zijn woning dan ‘direct en zonder drempels’ te koop zetten. Iedereen kan op Jumba meepraten over de woning en de omgeving. “Op die manier ontstaat een goed en onafhankelijk beeld van de woning”, schrijft Jumba.