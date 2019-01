Rechter verklaart Vereniging Woekerpolis.nl in groot aantal zaken tegen Aegon niet-ontvankelijk

Van de 115 woekerpolisproducten van Aegon die Vereniging Woekerpolis de rechter voorlegde is de vereniging in 112 zaken niet-ontvankelijk verklaard. Dat stelt de rechtbank in Den Haag vandaag in een tussenvonnis. Wel heeft de vereniging nu toestemming door te procederen over de producten Koersplan, Fundplan en Vermogensplan van Aegon.

Vereniging Woekerpolis.nl ziet de uitspraak absoluut niet als een nederlaag, omdat zij wel mag doorprocederen over drie producten. Dit zijn, volgens de vereniging, de meest verkochte producten van Aegon die samen zo’n 70% van alle door Aegon verkochte woekerpolissen uitmaken.

Dichter bij doel

Voorzitter Ab Flipse van de Vereniging Woekerpolis.nl: “Met dit tussenvonnis zijn we weer een stap dichter bij ons doel: een adequate compensatie voor onze leden. We gaan ons nu eerst buigen over de meest verkochte producten van Aegon, te weten Koersplan, Fundplan en Vermogensplan. Het vuur wordt Aegon zo steeds meer aan de schenen gelegd.”

Te weinig bewijs

Volgens de rechter kon de Vereniging in de meeste gevallen te weinig bewijs voorleggen om door te procederen. “Zonder verdere feitelijke onderbouwing of nadere toelichting, die ontbreekt, is hiermee niet duidelijk of de 112 producten dezelfde, althans zeer vergelijkbare productkenmerken hebben als (één van) de drie voorbeeldproducten en of zij op dezelfde, althans vergelijkbare wijze tot stand zijn gekomen. Evenmin is duidelijk of de Vereniging opkomt voor personen die stellen schade te hebben geleden door de handelwijze van Aegon bij het aanbieden en uitvoeren van deze 112 producten. Dat geldt eens temeer nu volgens de eigen stellingen van de Vereniging sprake is van — niet nader door haar aangeduide of toegelichte — mogelijke verschillen in de kostenstructuur van de producten en de informatievoorziening aangaande de kosten en de kostenrisico’s. Daarmee heeft de Vereniging niet aan de op haar rustende stelplicht voldaan”, aldus de rechter in het vonnis.

Slechts een tussenvonnis

Aegon laat in een reactie weten nog geen kwalificatie aan het vonnis te kunnen geven. “Het is een tussenvonnis en de zaak is nog onder de rechter. Totdat de rechtbank met een vonnis komt kunnen we er nog niks van zeggen”, zegt Hilde Laffeber, woordvoerder van Aegon.

Flipse zegt op zijn beurt: “We beraden ons nog over de 30% overige producten. Of we starten voor deze groep een nieuwe procedure of we gaan in hoger beroep. Deze groep gedupeerden laten we niet in de steek.” Hij zegt blij te zijn met het tussenvonnis: “Aegon heeft net als NN en Reaal geprobeerd onze vereniging niet ontvankelijk te verklaren. Ook Aegon is dat niet gelukt.”

De Vereniging Woekerpolis.nl heeft nu tot 25 november om de zaak voor de drie Aegon-producten nader te onderbouwen.