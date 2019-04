PME investeert opnieuw in Munt Hypotheken met € 1 mld

Het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) stelt € 1 mld ter beschikking aan de Dutch Mortgage Funding Company (DMFCO) om via het label MUNT Hypotheken in Nederlandse woninghypotheken te investeren. Daarmee breidt PME zijn investering in Nederlandse hypotheken uit en heeft MUNT Hypotheken inmiddels zo’n € 5 mld weten op te halen bij de pensioenfondsen.

Marcel Andringa, uitvoerend bestuurder vermogensbeheer PME, is zeer tevreden met de investering en zegt twee vliegen in één klap te slaan. “We investeren via een gevestigde partij in de Nederlandse economie én we realiseren met deze investering een mooi en stabiel rendement tegen een beheerst risico. Dat is zeker in deze tijd van sterk schommelende financiële markten van belang voor het pensioen van onze deelnemers en gepensioneerden”, aldus Andringa.

MUNT Hypotheken laat weten heel blij te zijn met de investering. De hypotheekverstrekker is nu op de helft van het beoogde doel om € 10 mld op te halen bij pensioenfondsen. Pensioenfondsen worden al geruime tijd aangespoord om meer te beleggen in de Nederlandse economie, gezien het belang voor de maatschappij en het interessante rendement. PME is inmiddels het 7e pensioenfonds dat sinds 2014 via DMFCO instapt.“We zijn er trots op dat we hiermee onze positie als hypotheekbedrijf nog verder kunnen verstevigen”, aldus Jeroen Looman, directeur van MUNT Hypotheken. “Dat steeds meer pensioenfondsen via ons de hypotheekmarkt willen betreden én dat we inmiddels een fors marktaandeel hebben, geeft aan dat MUNT Hypotheken een stevige partij is in een markt die sterk aan verandering onderhevig is”, zegt Looman.

Inmiddels heeft de hypotheekverstrekker een marktaandeel van meer dan 6%. Toch zijn er geen plannen om het marktaandeel verder om hoog te schroeven. “Voor een nieuwe toetreder is dit een stevig marktaandeel. We zijn er erg blij mee en hebben ook niet per se de ambitie om dit verder te vergroten”, aldus een woordvoerder van MUNT Hypotheken.