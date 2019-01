NVM: Woningmarkt uitstekend in derde kwartaal

De woningmarkt heeft nauwelijks last gehad van de gebruikelijke zomerdip. Het eerste halfjaar was al goed. Nu blijkt dat ook het 3e kwartaal uitstekend was. De NVM registreerde 36.277 verkopen van bestaande woningen, 27% meer dan een jaar geleden.

“Dat is opmerkelijk, omdat in de zomermaanden altijd minder verhuisbewegingen plaatsvinden dan in het lenteseizoen, en ook doordat we iets minder transacties verwachtten in verband met de strengere maatregelen per 1 juli jl., zoals de Nibud-normen en de NHG”, zegt NVM-voorzitter Ger Hukker. Op de totale bestaande koopwoningmarkt gaat het naar schatting om totaal 47.500 transacties. De laatste vier kwartalen registreerde de NVM in totaal bijna 137.500 transacties van bestaande koopwoningen bij haar makelaars (voor de gehele markt: honderdtachtigduizend transacties).

Daling en stijging

De huizenprijs is in het 3de kwartaal 2015 met -0,3% licht gedaald in vergelijking met een kwartaal eerder. De prijsontwikkeling vergeleken met een jaar eerder is +4,2%. De prijs van de gemiddeld verkochte woning ligt nog bijna 12% onder het niveau bij de start van de crisis, maar wel 8% hoger dan op het dieptepunt. De looptijd van verkochte woningen bedraagt nu 98 dagen en is daarmee hard gedaald. De dalende tendens bij het aanbod houdt aan. Er staan halverwege het 3de kwartaal 2015 ruim 133.000 woningen in aanbod bij NVM-makelaars. Er is sprake van een stevige daling van 12,6% in vergelijking met een jaar geleden. In het 3de kwartaal 2015 is de vraagprijs in vergelijking met een jaar eerder nog miniem met 0,1% gedaald.