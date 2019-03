Nibud: ‘Check je beleggingsverzekering’

Op dit moment zijn er zo’n 3 miljoen beleggingsverzekeringen in omloop. Voor veel van de destijds afgesloten beleggingsverzekeringen (ruim 7 miljoen) bestaan nu mogelijkheden om de verzekering aan te passen. Daarom roept het instituut consumenten op om met hun beleggingsverzekering aan de slag te gaan. Op de nieuwe site www.nibud.nl/ beleggingsverzekeringen wordt uitgelegd hoe de consument zijn polis kan aanpassen. De special is mede tot stand gekomen met hulp van het Verbond van Verzekeraars.

Verdiepen

Het Verbond van Verzekeraars verwacht dat het initiatief ertoe bijdraagt dat meer consumenten zich verdiepen in hun situatie en inzicht krijgen in mogelijkheden om hun polis te verbeteren of te wijzigen. Zij kunnen daarbij kosteloos hersteladvies krijgen. Via een stappenplan, checklist en praktische tips ondersteunt het Nibud klanten die met hun beleggingsverzekering aan de gang willen. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat veel klanten uit desinteresse of wantrouwen niet met hun verzekering aan de slag gaan, hoewel dit financieel voordeel kan opleveren. “Deze service van het Nibud kan hopelijk drempelverlagend werken”, aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond.

Financieel voordeel

Uit eerder Nibud-onderzoek onder bezitters van een beleggingsverzekering blijkt dat de meeste consumenten die wel een wijziging hebben aangebracht in hun beleggingsverzekering, daar heel tevreden over zijn. Voor velen heeft het financieel iets opgeleverd, doordat ze geen maandelijkse kosten meer hebben (23%) of een hogere eindopbrengst verwachten (18%). Bovendien gaf meer dan de helft aan na het hersteladvies beter te weten hoe hij er financieel voor staat en meer grip te hebben op zijn financiële situatie.