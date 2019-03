Consument kan zelf hypotheek regelen bij Independer

Independer stelt op zijn website dat zelf afsluiten aantrekkelijk klinkt, vooral ook vanwege de prijs van € 650, maar dat je wel wat van hypotheken moet weten. “Je krijgt geen advies, dus je moet allerlei keuzes en berekeningen zelf maken.” Door de samenwerking met Hypotheek24 is het wel mogelijk om bijvoorbeeld een stappenplan te krijgen en de consument kan ook nog altijd de telefoon pakken.

Minder aanbieders

Independer wijst er op dat via Hypotheek24 minder hypotheekaanbieders beschikbaar zijn dan als je via een adviseur een hypotheek sluit. “Een ander voordeel van een adviseur is dat hij of zij de tijd neemt om je alles uit te leggen en alles voor je regelt. Maar daar betaal je natuurlijk ook voor, gemiddeld kost het hele traject € 2.200.”