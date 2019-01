Bert Sonneveld vertrekt bij FFP

Bert Sonneveld, sinds februari 2014 directeur bij de Federatie Financieel Planner (FFP), vertrekt per 1 januari 2016. Er wordt gezocht naar een opvolger.

“Bert ziet dat zijn taak erop zit. Hij heeft gebouwd aan een FFP dat er nog niet was en heeft aan de wieg gestaan van de organisatie die er nu staat. Dus hij stopt op het hoogtepunt”, aldus de toelichting van woordvoerder Mark Swarts. Sonneveld heeft onder meer het PE-systeem nieuwe stijl opgezet dat in 2016 van kracht wordt. FFP gaat rustig op zoek naar een opvolger. “Daar nemen we de tijd voor.”

Donderdag 8 oktober maakte FFP bekend dat alle gecertificeerde planners die het FFP-keurmerk voeren, de internationaal erkende CFP-titel gaan dragen. Dit is het gevolg van een fusie tussen de Stichting Certificering FFP en de Stichting Financial Planning Standards Board Nederland (FPSB NL).