‘Starters op woningmarkt moeten meer dan vier jaar sparen’

Gfk onderzocht in haar Hypothekenmonitor wat de impact is van het advies om het maximaal te lenen bedrag voor een koopwoning geleidelijk te verlagen naar 90% van de koopsom. Conclusie: Starters moeten gemiddeld meer dan vier jaar sparen.

Gfk constateert dat overall 60% van de starters, 71% van de doorstromers en 74% van de herintreders eigen geld inleggen. Je zou dus kunnen zeggen dat de Nederlanders al gewend zijn om zelf te sparen voordat ze een huis kopen. Wanneer Gfk specifiek kijkt naar recente starters op de woningmarkt dan constateert het onderzoeksbureau dat maar 35% het eens is met de regeling om de schuldenlast te verlagen en 44% niet. Voor deze groep wordt de betaalbaarheid van de woning steeds kleiner en zij voelen als eerste de impact van deze maatregel.

Het volledige artikel over dit onderzoek staat in de nieuwste am: die afgelopen vrijdag op de mat is gevallen.