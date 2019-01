Kleinste verzekeraars onder milder toezicht

De vrijstelling voor kleine verzekeraars om niet onder de nieuwe toezichtsregels te vallen, wordt uitgebreid. Dat zei minister Jeroen Dijsselbloem donderdag in de Tweede Kamer, zo schrijft het FD.

Vooral de VVD-fractie was bang dat kleine onderlinge waarborgmaatschappijen en natura-uitvaartverzekeraars gedwongen zouden zijn te fuseren of ermee op te houden, als de strenge eisen ook op hen van toepassing zouden zijn. Daarop heeft Dijsselbloem de criteria aangepast. Zo is het criterium van het totaal verzekerd bedrag verdubbeld naar € 10 mln. De minister denkt dat na aanpassing 75 kleine onderlinge verzekerars onder de uitzondering vallen.