FVP opleidingsniveau naar Post-HBO

Leden van FVP die de afgelopen jaren de opleiding hebben gevolgd krijgen een programma aangeboden waarmee zij een verdere verdieping krijgen. Slagen zij voor het examen dan mogen zij ook de titel FVP blijven dragen. De huidige Leergang Vermogensplanner die wordt aangeboden via Dukers & Baelemans leidt al op tot dat niveau.

Behoefte

Volgens FVP-voorzitter Barry Goedhart is de behoefte aan hoogopgeleide vermogensplanners groot. “De vermogensplanner richt zich met name op de complexe advisering van DGA’s en IB-ondernemers, hoewel vermogende particulieren ook tot de doelgroep behoren. De vraag is veelal inzicht in de complexe financiële situatie, waarbij er meerdere vermogenscomponenten zijn. In mijn praktijk merk ik dat het inzicht geven en dat vertalen in concrete oplossingen op het gebied van beleggen, vermogensstructurering en estate planning zeer gewenst is.”

Mix

Momenteel bestaat de FVP uit een mix van onafhankelijke adviseurs en adviseurs van de grootbanken. De verwachting is dat de het aantal leden de komende jaren enorm zal toenemen door de toenemende vraag naar hoogopgeleide adviseurs.