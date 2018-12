FFP’ers krijgen speciale toetredingsregeling Erkend Hypothecair Planner

Voorheen moesten financieel planners onder andere een Leergang Hypothecaire Planning-examen (LHP) en een mondeling examen afleggen om in aanmerking te komen voor de titel. Maar voortaan wordt het examen FFP gelijkgesteld met het examen LHP. “Uit onderzoek is naar voren gekomen dat ten aanzien van de component ‘kennis’ de verschillen voor het onderdeel hypotheken beperkt zijn. Voor het onderdeel ‘vaardigheid’ zijn de verschillen echter groter”, zegt Melis.

Het bestuur van de Stichting heeft besloten dat financieel planners die in de praktijk al regelmatig betrokken zijn bij advies en bemiddeling van hypotheken, een beroep kunnen doen op een aangepaste toetreding. FFP’ers moeten vanaf nu een aanvullende eendaagse opleiding volgen. “Na het met succes volgen van deze opleiding, in combinatie met een ervaringsverklaring, komt men in aanmerking voor de beschermde titel Erkend Hypothecair Planner”, legt Melis uit. “FFP is ook echt een kwaliteitslabel en daarmee is de consument de winnaar, want die krijgt een financieel planner en hypotheekadviseur in één”, aldus Melis.