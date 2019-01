Dijsselbloem is niet tegen geheime schikkingen woekerpolis

Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) is niet tegen geheime schikkingen om een einde te maken aan woekerpolissen. Hij zei dat donderdag in de Tweede Kamer in een debat over de verzekeringssector.

Kamerleden hadden de minister een reactie gevraagd op berichtgeving bij EenVandaag, waaruit bleek dat de genationaliseerde verzekeraar ASR tientallen gedupeerden met een woekerpolis veel meer compensatie zou hebben betaald dan tienduizenden andere klanten met dezelfde verzekering. Voorwaarde was dat ze de schikking geheim zouden houden. De Consumentenbond en claimorganisatie Wakkerpolis zijn daar boos over.

Privaatrecht

Dijsselbloem zei dat een schikking onder het privaatrecht valt en dat geheimhouding dan gewoon geoorloofd is. Hij wees er ook op dat er onder de noemer ‘woekerpolis’ zoveel verschillende producten vallen dat het onmogelijk is voor al die polissen een en dezelfde regeling af te spreken.

Transparantie

Dijsselbloem zei wel dat het belangrijk is dat gelijke gevallen gelijk behandeld zijn. Hij gaat daarom met toezichthouder AFM bekijken of het mogelijk is om de verzekeraars tot meer transparantie over de schikkingen te bewegen. De minister gaat verder met klachteninstituut Kifid bekijken of zij consumenten kunnen helpen met het beoordelen van een aanbod van een verzekeraar om een woekerpolis af te handelen.