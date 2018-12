AFM verleent toch een vergunning aan Monefy

De AFM heeft uiteindelijk toch een vergunning verleend aan de nieuwe kredietonderneming Monefy. Dat zei Peter Verhaar, ceo van Monefy, tegen website 7 Ditches TV. “We hebben nu twee vergunningen gekregen: één als kredietaanbieder en één als beleggingsonderneming. Hopelijk kunnen we per januari of februari live gaan”, aldus Verhaar.

Verhaar haalde in juli woedend uit naar de AFM omdat de toezichthouder na anderhalf jaar nog steeds geen duidelijkheid had gegeven over een vergunning voor de start-up. De twee oprichters zouden te onervaren zijn, volgens de toezichthouder. Monefy mocht daarom maximaal zes mensen in dienst hebben, inclusief uitzendkrachten en inclusief het vijfkoppige bestuur. “Het schort de AFM aan inlevingsvermogen. De toezichthouder lijkt niet te snappen wat een start-up precies is. Je kan aan een start-up niet dezelfde eisen stellen als aan ABN Amro”, zei Verhaar in gesprek met 7 Ditches TV.

De AFM is daar nu op teruggekomen en geeft Monefy alsnog de kans van start te gaan. Ook ging AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven om de tafel met Verhaar. Ze zou tegen hem hebben gezegd dat de AFM meer rekening zal moeten houden met de veranderingen in de markt.